La Gazzetta dello Sport analizza la gara di ritorno di Conference League contro il Rakow e le scelte di formazioni di Paolo Vanoli:
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Occasione per Balbo, ma alcuni big chiamati agli straordinari”
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Gazzetta: “Occasione per Balbo, ma alcuni big chiamati agli straordinari”
Le scelte di formazione di Paolo Vanoli
La Polonia porta bene: un mese fa la Fiorentina batteva 3-0 lo Jagiellonia in trasferta. Ma la situazione è diversa. Un mese fa la classifica era preoccupante, adesso le cose sono decisamente migliorate. La Conference League è un'occasione anche per chi in campionato ha avuto meno spazio.
Le scelte di Vanoli—
Assente Fortini alle prese con la lombalgia. Gosens, uscito a Cremona per un trauma toracico, sarà a seguito dei compagni ma partirà dalla panchina. Balbo pronto a prendere il suo posto con Dodò a destra. A centrocampo dovrebbe riposare Fagioli con Mandragora e Ndour chiamati agli straordinari. Dietro Pongracic con uno tra Comuzzo e Ranieri.
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