Gazzetta: “Occasione per Balbo, ma alcuni big chiamati agli straordinari”

La Gazzetta dello Sport analizza la gara di ritorno di Conference League contro il Rakow e le scelte di formazioni di Paolo Vanoli:

Le scelte di Vanoli

Assente Fortini alle prese con la lombalgia. Gosens, uscito a Cremona per un trauma toracico, sarà a seguito dei compagni ma partirà dalla panchina. Balbo pronto a prendere il suo posto con Dodò a destra. A centrocampo dovrebbe riposare Fagioli con Mandragora e Ndour chiamati agli straordinari. Dietro Pongracic con uno tra Comuzzo e Ranieri.