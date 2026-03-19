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La Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Occasione per Balbo, ma alcuni big chiamati agli straordinari”

Mandragora
Le scelte di formazione di Paolo Vanoli
Redazione VN

La Gazzetta dello Sport analizza la gara di ritorno di Conference League contro il Rakow e le scelte di formazioni di Paolo Vanoli:

La Polonia porta bene: un mese fa la Fiorentina batteva 3-0 lo Jagiellonia in trasferta. Ma la situazione è diversa. Un mese fa la classifica era preoccupante, adesso le cose sono decisamente migliorate. La Conference League è un'occasione anche per chi in campionato ha avuto meno spazio.

Le scelte di Vanoli

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Assente Fortini alle prese con la lombalgia. Gosens, uscito a Cremona per un trauma toracico, sarà a seguito dei compagni ma partirà dalla panchina. Balbo pronto a prendere il suo posto con Dodò a destra. A centrocampo dovrebbe riposare Fagioli con Mandragora e Ndour chiamati agli straordinari. Dietro Pongracic con uno tra Comuzzo e Ranieri.

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