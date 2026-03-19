Cor.Sport: “Fiorentina libera di testa. Nessun pensiero sul campionato”

Tanto vale provarci, e sia detto con il massimo rispetto per una competizione sportiva e il minimo provincialismo in una scelta che viceversa possa indurre a credere di privilegiare l’Italia all’Europa. Sulla scia della significativa vittoria di Cremona, che ha spostato a quattro punti il vantaggio sui grigiorossi e sulla zona retrocessione, la Fiorentina può mettere da parte per una sera i pensieri sul campionato (un po’ meno pressanti, ma rimane la priorità di centrare l’obiettivo salvezza) in attesa di ritrovarli subito al rientro a Firenze mancando appena due giorni all’arrivo della capolista Inter al Franchi: e libera di testa va a caccia dei quarti di finale di Conference League per non interrompere la serie iniziata con Italiano in panchina (due volte) e poi proseguita nell’ultima stagione con Palladino.