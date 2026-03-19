Compleanno in Polonia: Fazzini cerca il gol come regalo

La Nazione si concentra su Jacopo Fazzini che ieri ha compiuto 23 anni. Stasera proverà a farsi il regalo di compleanno andando a caccia del primo gol con la maglia della Fiorentina. Lo insegue da tempo, anche in Europa dove le rotazioni di Vanoli lo hanno portato ad essere titolare nelle ultime tre partite. Largo a sinistra, da vice Gudmundsson. Lì, infatti, lo vede il tecnico viola sebbene fosse arrivato per fare tutt'altro. Superato il problema fisico che gli ha fatto perdere due mesi di stagione, sta cercando di sfruttare al massimo le chance che gli vengono concesse. Anche stasera sarà titolare in quella che è diventata un po' la sua competizione, la Conference League. Contro lo Jagiellonia in Polonia ha fornito l'assist per il gol di Ranieri. Ora cerca di entrare nel tabelline dei marcatori.