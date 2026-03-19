Gazzetta: “Cambio nell’atteggiamento. Il punto in comune tra Cremonese e Rakow”

La Fiorentina contro la Cremonese ha dimostrato le proprie qualità

Redazione VN 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 09:00)

Fino a questo momento la Fiorentina si è concentrata sulla lotta per non retrocedere, senza riuscire a sfruttare la qualità della rosa. Eppure nella gara contro la Cremonese la qualità è venuta fuori, così come il coraggio. Niente cambi di interpreti o moduli, è stato l'atteggiamento a cambiare.

La Fiorentina ha rischiato ed è stata ripagata: un passaggio interno in diagonale in costruzione, una verticalizzazione rapida e rasoterra, una combinazione palla a terra in zona trafficata, con tecnica. II Rakow ha un'impostazione tattica simile ai grigiorossi: difesa a tre, blocco basso. La qualità del gioco mostrata allo Zini può funzionare anche in Polonia.

La salvezza è ancora da conquistare, ma dopo lunedì il morale è migliorato. La Fiorentina nel girone di ritorno ha conquistato 15 punti alla pari di Lazio, Roma, Sassuolo e Parma. Senza contare la rinascita di alcuni giocatori. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.