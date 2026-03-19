Saranno oltre trecento i tifosi viola a Sosnowiec, nel cuore della Polonia. Temperature meno rigide spetto alla trasferta di febbraio a Bialystok e la possibilità di poter festeggiare il quarto passaggio consecutivo ai quarti di Conference hanno reso anche una delle meno turistiche città della Slesia una tappa ghiotta per alcuni fiorentini.
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VIOLA NEWS news viola stampa La Fiorentina sfida il Rakow: ecco quanti tifosi viola ci saranno in Polonia
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La Fiorentina sfida il Rakow: ecco quanti tifosi viola ci saranno in Polonia
Oltre trecento tifosi seguiranno la Fiorentina per la gara in Polonia contro il Rakow
Domenica sera, invece, la Fiorentina sarà impegnata contro l'Inter. Per la sfida contro i nerazzurri si dovrebbe rivedere un Franchi pieno per quanto possibile, con capienza massima fissata sempre a 22mila spettatori che dovrebbe essere sfiorata se non raggiunta anche per via dei tanti tifosi nerazzurri residenti in Toscana. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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