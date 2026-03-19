La Fiorentina credeva di non avere coraggio e invece nel momento più importante della stagione ha scoperto di averne. Nella vittoria contro la Cremonese - che rappresenta una svolta nella stagione - la Fiorentina ha mostrato la propria identità: una squadra che vuole allungare la serie di vittorie in Conference.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Fiorentina regina della Conference. Adesso non è più una complicazione”
La Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Fiorentina regina della Conference. Adesso non è più una complicazione”
Il cambio di scenario in Conference League
E dopo aver dimostrato che vale più della lotta salvezza, lo può fare in un solo modo: ricordarsi di essere la regina della coppa dato che in cinque edizioni è arrivata due volte in finale e una in semifinale. Nessuno ha giocato più partite in questo torneo.
Adesso la Conference può assumere un significato diverso. Da complicazione a opportunità da sfruttare e magari obiettivo da centrare (considerando che gli avversari della Fiorentina sono abbordabili). Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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