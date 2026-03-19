Gazzetta: “Fiorentina regina della Conference. Adesso non è più una complicazione”

La Fiorentina credeva di non avere coraggio e invece nel momento più importante della stagione ha scoperto di averne. Nella vittoria contro la Cremonese - che rappresenta una svolta nella stagione - la Fiorentina ha mostrato la propria identità: una squadra che vuole allungare la serie di vittorie in Conference.

E dopo aver dimostrato che vale più della lotta salvezza, lo può fare in un solo modo: ricordarsi di essere la regina della coppa dato che in cinque edizioni è arrivata due volte in finale e una in semifinale. Nessuno ha giocato più partite in questo torneo.