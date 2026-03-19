Stasera il Rakow sfiderà la Fiorentina nel ritorno degli ottavi di Conference League. Si riparte dal 2-1 viola dell'andata. Non si giocherà nello stadio della squadra polacca, troppo piccolo per le competizioni europee visti i soli 5.500 posti, ma all’ArcelorMittal Park di Sosnowiec, a un centinaio di chilometri da Cestochowa. Il Corriere Fiorentino svela una curiosità:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Il Rakow chiama i tifosi: corse in treno gratuite
Corriere Fiorentino
Il Rakow chiama i tifosi: corse in treno gratuite
Il Rakow ha organizzato una serie di corse in treno gratuite per tutti coloro che si muoveranno da Cestochowa in direzione Sosnowiec
Il Rakow, in collaborazione con il vettore polacco che si occupa di trasporti su ferro, ha organizzato una serie di corse in treno gratuite per tutti coloro che si muoveranno da Cestochowa in direzione Sosnowiec, un modo per incoraggiare ulteriormente i tifosi a essere presenti stasera allo stadio. Insomma in un catino interamente colorato di rossoblu, visto l’invito a indossare i colori sociali rivolto dalla società ai propri sostenitori, servirà una Fiorentina sul pezzo, in una versione più possibile vicina a quella di lunedì sera.
© RIPRODUZIONE RISERVATA