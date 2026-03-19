Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Il Rakow chiama i tifosi: corse in treno gra­tuite

Corriere Fiorentino

Il Rakow chiama i tifosi: corse in treno gra­tuite

Il Rakow chiama i tifosi: corse in treno gra­tuite - immagine 1
Il Rakow ha orga­niz­zato una serie di corse in treno gra­tuite per tutti coloro che si muo­ve­ranno da Cesto­chowa in dire­zione Sosnowiec
Redazione VN

Stasera il Rakow sfiderà la Fiorentina nel ritorno degli ottavi di Conference League. Si riparte dal 2-1 viola dell'andata. Non si giocherà nello stadio della squadra polacca, troppo pic­colo per le com­pe­ti­zioni euro­pee visti i soli 5.500 posti, ma all’Arce­lor­Mit­tal Park di Sosno­wiec, a un centinaio di chilometri da Cesto­chowa. Il Corriere Fiorentino svela una curiosità:

Il Rakow, in col­la­bo­ra­zione con il vet­tore polacco che si occupa di tra­sporti su ferro, ha orga­niz­zato una serie di corse in treno gra­tuite per tutti coloro che si muo­ve­ranno da Cesto­chowa in dire­zione Sosno­wiec, un modo per inco­rag­giare ulte­rior­mente i tifosi a essere pre­senti sta­sera allo sta­dio. Insomma in un catino inte­ra­mente colo­rato di ros­so­blu, visto l’invito a indos­sare i colori sociali rivolto dalla società ai pro­pri soste­ni­tori, ser­virà una Fio­ren­tina sul pezzo, in una ver­sione più pos­si­bile vicina a quella di lunedì sera.

Leggi anche
Rep: “Con il Rakow vantaggio da non gestire. L’idea di Vanoli per la formazione”
Spazio di nuovo a Piccoli. La Nazione: “Dopo Cremona serve una riprova”

© RIPRODUZIONE RISERVATA