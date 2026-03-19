Rep: “Rakow pronto per ribaltare il risultato. Fiorentina, occhio al fattore campo”

Il Rakow è pronto a tutto per ribaltare il risultato dell'andata e accedere ai quarti

Redazione VN 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 08:06)

Per i polacchi del Rakow, quella contro la Fiorentina, è una partita che vale più di un secolo di storia e sono pronti a giocarsi tutto nella gara di ritorno. Infatti il tecnico Tomczyk, nella sfida di campionato persa per 3-1 contro il Gornik, ha optato per un massiccio turnover.

L’obiettivo è chiaro: presentarsi con una squadra tirata a lucido, pronta a dare battaglia e a ribaltare il 2-1 maturato allo stadio Franchi giovedì scorso, unica sconfitta stagionale patita in campo europeo in questa stagione. Il Rakow sarà sostenuto dai suoi tifosi pronti a percorrere gli 80 chilometri che separano Czestochowa da Sosnowiec.

Questo perché lo stadio di casa del Rakow non è omologato per ospitare competizioni Uefa a causa della capienza ridotta (circa 5mila posti a sedere), e per questo i rossoblù disputano le gare interne nell’impianto dello Zaglebie, club che milita nella Serie C polacca. Una struttura nuovissima, inaugurata nel 2023: poco più di 11mila posti, copertura totale, tribune a ridosso del campo e terreno riscaldato. Il campo tuttavia non è in buone condizioni: in alcune zone l’erba è particolarmente diradata. Lo scrive La Repubblica.