Reduce dal 1-4 rifilato alla Cremonese, la Fiorentina arriva in Polonia gasata per il ritorno contro il Rakow. In palio la qualificazione ai quarti di finale di Conference League per la quarta stagione consecutiva. Prima però i viola devono superare questa sera la squadra di Tomczyk ed è ancora fresca la notte da brividi vissuta contro un'altra formazione polacca quale lo Jagiellonia.
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VIOLA NEWS news viola stampa Tuttosport: “Fiorentina fresca del monito Jagiellonia. Ma il morale è diverso”
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Tuttosport: “Fiorentina fresca del monito Jagiellonia. Ma il morale è diverso”
La Fiorentina vola in Polonia con l'obiettivo di conquistare i quarti di finale contro il Rakow
La formazione—
Si annunciano vari cambi con la conferma di Christensen, Fazzini, Fabbian e alcuni titolari che saranno inizialmente esclusi: fra questi De Gea, Fagioli, Gudmundsson e Kean, rimasto in panchina per tutti 90' a Cremona. Possibile che anche stasera giochi titolare Piccoli e Kean subentri a gara in corso per esserci dal 1' contro l'Inter. Lo scrive Tuttosport.
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