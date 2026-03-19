Tuttosport: “Fiorentina fresca del monito Jagiellonia. Ma il morale è diverso”

La formazione

Si annunciano vari cambi con la conferma di Christensen, Fazzini, Fabbian e alcuni titolari che saranno inizialmente esclusi: fra questi De Gea, Fagioli, Gudmundsson e Kean, rimasto in panchina per tutti 90' a Cremona. Possibile che anche stasera giochi titolare Piccoli e Kean subentri a gara in corso per esserci dal 1' contro l'Inter. Lo scrive Tuttosport.