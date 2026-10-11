Le tre settimane ci sono servite anche per quello, per mettere il mio metodo
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Il Genoa ha offerto una prima frazione di gioco che i tifosi non vedevano da mesi, tenendo in balìa la squadra viola. Nel secondo tempo invece si è chiuso a riccio cercando di bloccare i tentativi della Fiorentina.
La squadra di Vanoli ha pagato soprattutto i carichi di lavoro in questa sosta e l’essere ancora una rosa acerba e molto giovane. E infatti il tecnico viola ha ammesso:
Le tre settimane ci sono servite anche per quello, per mettere il mio metodo. Può essere anche questo ma sarebbe un alibi, sarebbe un alibi perché io penso che più è stato l’approccio. Capire dove eravamo. Tanti ragazzi dovevano capire la situazione del Genoa, e di questo mi prendo anche le responsabilità. Nonostante abbia detto che la partita dopo la sosta sia sempre quella più importante perché quando rientrano i giocatori far riattaccare la spina a volte non è facile. Abbiamo preso questo schiaffo. Deve essere uno schiaffo di salute perché siamo giovani, però dobbiamo ripartire dal secondo tempo perché rispetto alle altre da quando ci sono io questa squadra reagisce.
Lo scrive Tuttosport.
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