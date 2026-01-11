Tra Baldanzi e la Fiorentina c’è… Gasperini! CorSport: “Non sembra convinto”

La Fiorentina segue con interesse Tommaso Baldanzi e la prossima settimana potrebbe essere decisiva per il suo passaggio a Firenze. Il Corriere dello Sport però sottolinea la posizione di Gasperini nella trattativa:
La Fiorentina continua a monitorare la situazione Baldanzi. La Roma è già stata avvertita, il club viola è in corsa e la prossima settimana è in programma un nuovo incontro per entrare nel merito della questione. Il ragazzo sarebbe ben contento di trasferirsi a Firenze. Da capire le intenzioni della società giallorossa, visto che per adesso Gasperini non sembra convinto volersene privare (il suo contratto scade a giugno 2028).
