Dominguez alla Fiorentina? Nazione: “Dipende da… Bernardeschi!”

Non solo Solomon, servono altri esterni. Secondo la Nazione la Fiorentina starebbe seguendo con grande interesse Dominguez del Bologna:
Fra gli esterni offensivi il nome che piace di più è quello di Dominguez, anche ieri in panchina nel match del Bologna a Como. Situazione lunga, ci sarà da aspettare il recupero di Bernardeschi prima che Sartori dia l'ok alla cessione. Li davanti restano da tenere in considerazione i vari Ngonge, Boga e Samardzic
