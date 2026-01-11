Paratici alla Fiorentina, ci siamo? Nazione: “Ecco cosa manca per vederlo al VP”

La sfida che è stata disputata ieri dal Tottenham contro l'Aston Villa in FA Cup potrebbe aver segnato l'ultima apparizione di Fabio Paratici da dirigente degli Spurs. Per il manager italiano, infatti, si apre ora una fase decisiva che dovrebbe portarlo a voltare definitivamente pagina e ad avvicinarsi in modo concreto a Firenze.

Tempi ancora incerti, è vero, ma il matrimonio con il club viola non è mai stato in discussione, tanto che il manager sta continuando a lavorare con Goretti sia alle operazioni in entrata che a quelle in uscita. Lo scrive la Nazione.