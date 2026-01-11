La Fiorentina ha avviato un chiaro cambio di rotta, visibile nell’atteggiamento, nella rosa e nelle scelte di campo. I primi segnali arrivano dai nuovi innesti, Manor Solomon e Marco Brescianini, giocatori pronti all’uso che, nonostante il poco minutaggio recente, hanno già inciso. Vanoli dovrà decidere se schierarli dall’inizio o sfruttarli a gara in corso, ma contro il Milan entrambi avranno spazio e l’occasione di mettersi in mostra. Solomon è favorito per una maglia da titolare, forte di allenamenti e spezzoni già disputati, e ha portato dinamismo e qualità, soprattutto con cross e accelerazioni che hanno dato nuove soluzioni offensive.
La nuova Fiorentina, Gazzetta: “Solomon in vantaggio su Brescianini”
Sotto osservazione anche Brescianini, arrivato ufficialmente venerdì e subito coinvolto nel gruppo. La sfida contro il Milan, il club in cui è cresciuto, rappresenta per lui un debutto dal forte valore simbolico. Resta da capire quanto sia già inserito nei meccanismi tattici, ma le priorità della Fiorentina sono chiare: fare punti e risalire la classifica, mettendo in secondo piano ogni valutazione individuale. L’obiettivo salvezza guida le scelte dell’allenatore, che cercherà solidità e concretezza prima di tutto.
Il mercato continuerà a ridisegnare la squadra. I contatti con la Roma per Tommaso Baldanzi sono costanti e la prossima settimana potrebbe essere decisiva, con l’ipotesi di un prestito con opzione e possibili contropartite, tra cui Fortini. I viola cercano ancora due esterni e un difensore, considerando le partenze di Pablo Marì e Viti. Intanto i segnali di crescita sono evidenti: sette punti nelle ultime quattro gare, più che nelle prime quindici. Il cambio di passo c’è stato, ora serve continuità. Contro il Milan al Franchi sarà un test durissimo, ma per rilanciarsi servirà anche qualche impresa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
