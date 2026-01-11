La nuova Fiorentina, Gazzetta: “Solomon in vantaggio su Brescianini”

La Fiorentina ha avviato un chiaro cambio di rotta, visibile nell’atteggiamento, nella rosa e nelle scelte di campo. I primi segnali arrivano dai nuovi innesti, Manor Solomon e Marco Brescianini, giocatori pronti all’uso che, nonostante il poco minutaggio recente, hanno già inciso. Vanoli dovrà decidere se schierarli dall’inizio o sfruttarli a gara in corso, ma contro il Milan entrambi avranno spazio e l’occasione di mettersi in mostra. Solomon è favorito per una maglia da titolare, forte di allenamenti e spezzoni già disputati, e ha portato dinamismo e qualità, soprattutto con cross e accelerazioni che hanno dato nuove soluzioni offensive.