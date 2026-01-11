Brescianini sfida subito il passato, Nazione: “Vanoli impressionato”

Marco Brescianini è pronto a vivere un esordio tutt’altro che morbido con la Fiorentina : a soli tre giorni dal suo arrivo, potrebbe già scendere in campo oggi contro il Milan. Vanoli non ama perdere tempo e, come già dimostrato in passato, è disposto a lanciare subito i nuovi se convincono in allenamento. Al Viola Park Brescianini ha impressionato per intensità e personalità, qualità che lo rendono un candidato concreto a collezionare minuti importanti, probabilmente a gara in corso, ma sufficienti per farsi apprezzare dal pubblico viola.

Il debutto avrebbe un valore speciale anche per il legame profondo con l’avversario. Il Milan rappresenta infatti il passato di Brescianini, che ha vestito il rossonero per oltre dieci anni, dal settore giovanile fino all’esordio in prima squadra nel 2020. In quella Primavera vincente ha condiviso il percorso con giocatori come Bellanova, Pobega e Gabbia, lasciando un segno in un ambiente che lo ha formato calcisticamente e umanamente.