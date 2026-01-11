La Fiorentina insiste per Fabbian, CorSport: “Ecco cosa chiede il Bologna”

Il Corriere dello Sport fa il punto sul centrocampo della Fiorentina. Non solo Tommaso Baldanzi, la Fiorentina segue con interesse anche Giovanni Fabbian del Bologna.Ecco la situazione:
Altro calciatore gradito è Fabbian, corteggiato fin dalla scorsa estate. Il Bologna non ha fretta di cederlo, a due condizioni: almeno 15 milioni di euro e un’alternativa già pronta. Oltretutto a Italiano Fabbian, che ha ancora altri due anni di contratto, piace molto. Non è semplice, tanto più che il centrocampo di Vanoli andrà sfoltito e non solo integrato.
