Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa La Fiorentina insiste per Fabbian, CorSport: “Ecco cosa chiede il Bologna”

Corriere dello Sport

La Fiorentina insiste per Fabbian, CorSport: “Ecco cosa chiede il Bologna”

La Fiorentina insiste per Fabbian, CorSport: “Ecco cosa chiede il Bologna” - immagine 1
Il Corriere dello Sport su Fabbian
Redazione VN

Il Corriere dello Sport fa il punto sul centrocampo della Fiorentina. Non solo Tommaso Baldanzi, la Fiorentina segue con interesse anche Giovanni Fabbian del Bologna.Ecco la situazione:

Altro calciatore gradito è Fabbian, corteggiato fin dalla scorsa estate. Il Bologna non ha fretta di cederlo, a due condizioni: almeno 15 milioni di euro e un’alternativa già pronta. Oltretutto a Italiano Fabbian, che ha ancora altri due anni di contratto, piace molto. Non è semplice, tanto più che il centrocampo di Vanoli andrà sfoltito e non solo integrato.

Leggi anche
Le prime pagine dei quotidiani sportivi: “Scappo o spacco”
La Roma vuole Fortini a tutti i costi, Nazione: “Scambio con Baldanzi e El Shaarawy”

© RIPRODUZIONE RISERVATA