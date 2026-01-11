Viola News
Difesa, Nazione: “La Fiorentina punta un giovane talento dell’Ajax”

La Nazione sulla difesa della Fiorentina
La Nazione fa il punto sulla difesa, con Paolo Vanoli che cerca un altro centrale dopo l'addio di Pablo Marì. Tanti nomi, ma nelle ultime ore è emerso l'interesse per un giovane talento:

In difesa non è ancora emerso il candidato principale per completare il pacchetto dei centrali. Se De Vrij chiedesse la cessione per giocare di più in ottica Mondiale, la Fiorentina sarebbe pronta. Circolano poi i nomi di Coppola e Becao, Vavro e Diogo Leite. Se i viola volessero fare un investimento significativo, dal lavoro degli scout è emerso il profilo di Youri Baas, difensore (2003) dell'Ajax. Profilo sul quale gli addetti ai lavori scommettono a occhi chiusi.

