Modulo che vince non si cambia. Il settimo punto nelle ultime 4 giornate ha regalato a Vanoli qualche certezza in più e anche oggi contro il Milan l’orientamento è verso il 4-3-3.
Modulo che vince non si cambia, CorFio: "In campo Kean e Brescianini"
Uniche modifiche alla formazione Kean e Brescianini, che è pronto all’esordio. Tiene banco infine il mercato, con l’asse tra Firenze e Roma destinato a surriscaldarsi.
Ai giallorossi, oltre che Gudmundsson, piace Fortini che potrebbe essere sacrificato in un affare che coinvolgerebbe non solo Baldanzi ma pure El Shaarawy. Conferme su Marì al Al-Hilal. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
