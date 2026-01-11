Vanoli vuole altri esterni, CorSport: “I nomi sondati dalla Fiorentina”

Il Corriere dello Sport si sofferma sugli esterni. Paolo Vanoli ne vuole altri e si valutano diversi nomi, già seguiti in passato:
Il Corriere dello Sport sugli esterni
La Fiorentina si è posta un altro obiettivo: garantire a Vanoli una buona copertura di esterni, quindi oltre a Solomon è previsto almeno un nuovo innesto. Continuano le riflessioni su Ngonge: sarebbe un ritorno di fiamma visto che i viola lo cercarono già nel gennaio del 2024. Occhio a Boga del Nizza: il classe 1997 ha chiesto la cessione ai francesi. Resta sullo sfondo Dominguez del Bologna, che non starebbe pensando di cederlo a meno di un'offerta da 10-12 milioni di euro, oltre al fatto che bisognerebbe poi trovarne un sostituto adeguato.
