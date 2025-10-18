Fatih Terim, doppio ex di Milan e Fiorentina, ha commentato il match di San Siro sulla Gazzetta dello Sport. Ecco l'opinione dell'ex tecnico viola sulla squadra di Stefano Pioli:
Sentite Terim: "I tifosi viola soffrono, ma sono sicuro di una cosa su Pioli"
Sentite Terim: “I tifosi viola soffrono, ma sono sicuro di una cosa su Pioli”
Terim si sofferma anche su Moise Kean
Conosco Firenze e i tifosi viola, hanno una passione smisurata per la squadra della loro città e soffrono quando le cose vanno male. Però so che Pioli e la Fiorentina hanno la qualità per uscire da questo momento difficile. Anzi, sono sicuro che lo faranno a breve
KEAN
Un attaccante che mi piace molto, fondamentale per la Fiorentina
FIORENTINA O MILAN
Davvero non saprei come rispondere a questa domanda. Sono sincero. Di sicuro guarderò la partita alla televisione con interesse: penso possa essere una gara divertente e, spero, anche combattuta fino all'ultimo. Ha detto saluti e allora mi consenta di farlo: mando un grande abbraccio a tutti i tifosi del Milan e della Fiorentina, oltre che ai lettori della Gazzetta. Provo ancora grandissimo affetto per l'italia, è e sarà sempre la mia seconda casa
