Gazzetta si chiede: “Ok Kean vuole esserci, ma è il caso di rischiarlo?”

A San Siro ci sarà Moise Kean? La Gazzetta dello Sportha provato a dare seguito a questo punto interrogativo, analizzando la situazione dell'attaccante viola e la possibilità di vedere Roberto Piccoli dal 1' minuto:
Il 5 ottobre si è, peraltro, sbloccato in campionato Moise Kean che poi ha timbrato anche in maglia azzurra. Ma con l'Italia si è fatto male alla caviglia. Che ancora lo tormenta. Il numero 20 non ha svolto un vero allenamento in gruppo. Ha sgonfiato la caviglia in piscina. Ma a San Siro vuole esserci a tutti i costi. C'è il Milan, lo stadio che conta, Milano dove divide con Rafael Leao la grande passione per la musica. Entrambi compongono. E il caso di rischiarlo? Ragionando, si potrebbe dire di no. Dopo il Milan, la Fiorentina affronterà Rapid Vienna, Bologna, Inter, Lecce, Mainz e Genoa. Sei partite in 18 giorni. «Sarà decisivo l'allenamento. Abbiamo buone sensazioni, ma vediamo. Lui mi sembra stia bene mentalmente, ma vedremo quando proveremo anche i cambi di direzione». Così parla Pioli. Moise è imprescindibile, ma solo se è al meglio. E ora un cambio, Roberto Piccoli, ce l'ha pure lui
