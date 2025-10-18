Numero importante di tifosi viola a San Siro: ecco quanti saranno

Saranno circa 800 i tifosi della Fiorentina che domani saranno presenti nel terzo anello di San Siro (dov'è situato il settore ospiti) ad assistere alla sfida col Milan. Un numero di tutto rispetto, se si considera la lontananza della trasferta, l'orario scomodo e soprattutto il difficile momento della squadra di Pioli, che contro uno degli avversari più temibili va a caccia del primo successo in Serie A. A spingere Ranieri e soci ci saranno però anche 800 coraggiose anime viola, in arrivo perlopiù dalla Toscana e da tutto il nord Italia. Lo scrive la Nazione.