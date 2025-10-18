Fiorentina Primavera, oggi il Bologna. Poi lo storico debutto in Youth League

E quello che ha chiesto alla sua squadra il tecnico Daniele Galloppa, che dopo una pausa che è servita a ricaricare le pile oggi a Crespellano alle 15, sul campo del Bologna, si aspetta una grande prova dopo il deludente 1-1 col Verona (la gara di oggi sarà in diretta su Sportitalia). Formazione già scelta, con bomber Braschi che, nel 4-2-3-1 di partenza, sarà supportato da una trequarti con Bertolini, Puzzoli e Koné. La speranza è quella di proseguire nei risultati positivi delle ultime 3 giornate (2 vittorie e 1 pari) che hanno portato i viola a 14 punti, al 3° posto in classifica. Lo scrive la Nazione.