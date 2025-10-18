Fiorentina Primavera, oggi il Bologna. Poi lo storico debutto in Youth League

Servirà un supplemento di concentrazione alla Primavera per restare focalizzata sul campionato, ora che alle porte c'è lo storico debutto in Youth League con il Legia Varsavia, in programma mercoledì in Polonia.
E quello che ha chiesto alla sua squadra il tecnico Daniele Galloppa, che dopo una pausa che è servita a ricaricare le pile oggi a Crespellano alle 15, sul campo del Bologna, si aspetta una grande prova dopo il deludente 1-1 col Verona (la gara di oggi sarà in diretta su Sportitalia). Formazione già scelta, con bomber Braschi che, nel 4-2-3-1 di partenza, sarà supportato da una trequarti con Bertolini, Puzzoli e Koné. La speranza è quella di proseguire nei risultati positivi delle ultime 3 giornate (2 vittorie e 1 pari) che hanno portato i viola a 14 punti, al 3° posto in classifica. Lo scrive la Nazione.
