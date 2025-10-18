Viola News
Milan anche per la Fiorentina Femminile: Piñones-Arce cerca la svolta

Due squadre col dente avvelenato. Potrebbe essere sintetizzata cosi la sfida di questo pomeriggio (fischio d'inizio al Viola Park alle 15, con diretta tv su Dazn) tra Fiorentina e Milan femminile. Le viola, nell'ultimo turno di campionato, hanno incassato la rete del pari dell'Inter (2-2 il finale) al 91' mentre le rossonere allo stesso minuto sono andate ko (1-2) in casa con la Roma.

Segno che la voglia di riscatto oggi la farà da padrone, anche se mister Piñones-Arce dovrà fare a meno di molte calciatrici: fuori dai giochi Tortelli, Toniolo, Catena, Filangeri, Curmark e Hurtig. Da limare ci sarà poi l'atteggiamento nella fase difensiva: la retroguardia ha lasciato a desiderare, in virtù delle tre reti incassate nei primi due turni di campionato e delle quattro subite nelle tre sfide di Serie A Women's Cup. Lo scrive la Nazione.

