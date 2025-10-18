Nazione: “Confronto Kean-Pioli per Milano, la posizione di Moise. E Piccoli?”

Moise Kean non ha alcuna intenzione di arrendersi e sta facendo tutto il possibile per essere a disposizione della Fiorentina nella trasferta di Milano. Nonostante nei giorni scorsi sembrasse fuori dai giochi, l’attaccante ha mostrato segnali di miglioramento incoraggianti, tanto che Pioli ha riacceso la speranza di poterlo convocare. Il tecnico ha sottolineato le “buone sensazioni” condivise anche dal giocatore, che ha evitato finora contrasti e cambi di direzione ma ha ripreso a correre con buone risposte fisiche. La decisione finale sarà presa al Viola Park, dopo il confronto tra allenatore, giocatore e staff medico.