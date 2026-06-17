Nella Fiorentina che si prepara ad aprire l'ottava stagione della gestione Commisso, nemmeno i cosiddetti "senatori" sembrano avere il futuro garantito. La conferenza stampa di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari segnerà l'inizio di un nuovo corso che potrebbe portare a una profonda rivoluzione, senza fare distinzioni in base all'anzianità o al peso specifico nello spogliatoio.
Corriere Fiorentino
Sentite il CorFio: “Fagioli e De Gea non sono considerati incedibili da Paratici”
Senatori—
Dopo gli addii di Cristiano Biraghi e Nikola Milenkovic, tra i giocatori di più lunga militanza in viola ci sono diversi profili in bilico. Dodò, Mandragora e Ranieri attendono di capire quali saranno le strategie del mercato estivo, mentre Riccardo Sottil, rientrato dal prestito, appare destinato a una nuova partenza.
Fagioli e De Gea—
Il fatto che neppure elementi di primo piano come De Gea e Fagioli siano considerati incedibili conferma la volontà di Paratici di intervenire senza tabù. Per Dodò, già seguito da Napoli e Roma, i segnali di un possibile addio sono concreti, mentre anche Mandragora e Ranieri restano esposti alle esigenze di un mercato che, prima di acquistare, imporrà alla Fiorentina di fare cassa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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