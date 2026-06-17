Sentite il CorFio: “Fagioli e De Gea non sono considerati incedibili da Paratici”

Il fatto che neppure elementi di primo piano come De Gea e Fagioli siano considerati incedibili conferma la volontà di Paratici di intervenire senza tabù

Dopo gli addii di Cristiano Biraghi e Nikola Milenkovic, tra i giocatori di più lunga militanza in viola ci sono diversi profili in bilico. Dodò, Mandragora e Ranieri attendono di capire quali saranno le strategie del mercato estivo, mentre Riccardo Sottil, rientrato dal prestito, appare destinato a una nuova partenza.

Fagioli e De Gea

Il fatto che neppure elementi di primo piano come De Gea e Fagioli siano considerati incedibili conferma la volontà di Paratici di intervenire senza tabù. Per Dodò, già seguito da Napoli e Roma, i segnali di un possibile addio sono concreti, mentre anche Mandragora e Ranieri restano esposti alle esigenze di un mercato che, prima di acquistare, imporrà alla Fiorentina di fare cassa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.