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Conferenza stampa di Ferrari e Paratici, c’è la data: ecco quando ci sarà

dirigenza Fiorentina
Ufficializzata la data della conferenza stampa della Fiorentina con protagonisti Alessandro Ferrari e Fabio Paratici
Redazione VN

Era nell'aria e finalmente è arrivata l'ufficialità. Dopo il ritorno dall'America, fissata la conferenza stampa del Direttore Generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, e il Direttore Sportivo viola, Fabio Paratici. Di seguito il comunicato del club:

ACF Fiorentina informa che giovedì 18 giugno, alle ore 11:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa del DG Alessandro Ferrari e del DS Fabio Paratici.

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