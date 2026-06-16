Era nell'aria e finalmente è arrivata l'ufficialità. Dopo il ritorno dall'America, fissata la conferenza stampa del Direttore Generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, e il Direttore Sportivo viola, Fabio Paratici. Di seguito il comunicato del club:
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Conferenza stampa di Ferrari e Paratici, c’è la data: ecco quando ci sarà
Ufficializzata la data della conferenza stampa della Fiorentina con protagonisti Alessandro Ferrari e Fabio Paratici
ACF Fiorentina informa che giovedì 18 giugno, alle ore 11:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa del DG Alessandro Ferrari e del DS Fabio Paratici.
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