Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Pongracic sfida l’Inghilterra: “Kane il top. Daremo il massimo”

news viola

Pongracic sfida l’Inghilterra: “Kane il top. Daremo il massimo”

Pongracic sfida l’Inghilterra: “Kane il top. Daremo il massimo” - immagine 1
Pongracic parla dal ritiro della sua Croazia e lancia il guanto di sfida ad uno degli uomini più attesi del mondiale
Redazione VN

Il difensore della Fiorentina Marin Pongracic ha parlato in conferenza per presentare la sfida della sua Croazia contro l'Inghilterra. Queste lse sue parole:

Per il nostro reparto arretrato sarà un banco di prova fondamentale; qui in Nazionale tra noi c'è una rivalità assolutamente positiva, andiamo d'accordo e ci stimoliamo a vicenda. Kane? Esprime un calcio eccezionale, lo ritengo uno dei centravanti più forti in circolazione. Per arginarlo, comunque, servirà un grande lavoro collettivo. L'Inghilterra, d'altronde, vanta moltissimi singoli di spessore come Gordon, Saka e Bellingham. Di conseguenza, sarà cruciale mantenere le giuste posizioni in campo e restare sul pezzo. Aspettative? Non dobbiamo scendere in campo con l'ansia da prestazione. È importante conservare l'umiltà e guardare avanti, affrontando un impegno alla volta: prima l'Inghilterra, poi Panama e Ghana. Il nostro traguardo è esprimerci al massimo delle nostre potenzialità per raccogliere il miglior piazzamento possibile, ma focalizzandoci sempre e solo sulla partita di volta in volta

Leggi anche
Antognoni vota Grosso: “Ha fatto bene ovunque, lo farà anche qui”
Ladri in casa di Kean. Bottino da centinaia di migliaia di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA