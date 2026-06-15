Pongracic sfida l’Inghilterra: “Kane il top. Daremo il massimo”

Per il nostro reparto arretrato sarà un banco di prova fondamentale; qui in Nazionale tra noi c'è una rivalità assolutamente positiva, andiamo d'accordo e ci stimoliamo a vicenda. Kane? Esprime un calcio eccezionale, lo ritengo uno dei centravanti più forti in circolazione. Per arginarlo, comunque, servirà un grande lavoro collettivo. L'Inghilterra, d'altronde, vanta moltissimi singoli di spessore come Gordon, Saka e Bellingham. Di conseguenza, sarà cruciale mantenere le giuste posizioni in campo e restare sul pezzo. Aspettative? Non dobbiamo scendere in campo con l'ansia da prestazione. È importante conservare l'umiltà e guardare avanti, affrontando un impegno alla volta: prima l'Inghilterra, poi Panama e Ghana. Il nostro traguardo è esprimerci al massimo delle nostre potenzialità per raccogliere il miglior piazzamento possibile, ma focalizzandoci sempre e solo sulla partita di volta in volta