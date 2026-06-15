Antognoni vota Grosso: “Ha fatto bene ovunque, lo farà anche qui”

Grosso ha ottenuto ottimi risultati ovunque abbia lavorato e sono certo che si ripeterà anche a Firenze. Dopo una stagione tutt'altro che entusiasmante, è necessario ritrovare la rotta che una società e una rosa di questo livello meritano, specialmente per rispetto dei tifosi che in questo momento sono feriti nell'orgoglio. Cerchiamo di fare grandi cose, se non altro in vista del centenario. Ndour? Cher è un vero e proprio pupillo di Baldini, sotto la cui guida ha sempre trovato continuità e offerto buone prestazioni. Proprio per questo facevo riferimento all'identità tattica: probabilmente a Firenze non ha incontrato il sistema più adatto alle sue caratteristiche. Baldini ripone enorme fiducia in lui. Credo che la Fiorentina farebbe bene a investire con decisione sui giovani, considerando anche quanto sia complicato puntare allo Scudetto. Il campionato Primavera appartiene a un altro livello; con l'introduzione di una formazione Under 23, la crescita e il valore dei calciatori si potrebbero misurare in modo decisamente più efficace