Un tuffo nel passato per proiettarsi nel futuro. La prima volta di Nicolò Fagioli all'Allianz Stadium è stata più di 5 anni fa, titolare nel 4-1 contro la Spal nei quarti di Coppa Italia.
Gazzetta dello Sport
Sentite Gazzetta: “Paratici sta progettando una Fiorentina bella e ambiziosa”
Fagioli—
Domenica ci tornerà per la prima volta da avversario con la maglia della Fiorentina addosso, con la salvezza ormai in cassaforte e il nuovo status di pilastro della squadra viola.
Paratici—
La Juventus è il club che l'ha proiettato nel calcio dei grandi, permettendogli di raggiungere anche la Nazionale, la Fiorentina quello che ha creduto in lui in un momento delicato della sua carriera, che l'ha acquistato, trasformato e adesso intende costruirgli il futuro intorno, a prescindere da chi sarà l'allenatore. Fabio Paratici, piacentino come lui, conosce Fagioli da quando era un ragazzino e dopo aver condiviso alcuni anni in bianconero ora vuole affidargli le chiavi della nuova Viola, che il diesse sta progettando bella e ambiziosa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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