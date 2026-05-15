Gazzetta: “Premier e Milan su Fagioli. Ma Paratici ha preso una decisione”

Oltre a Fagioli, solo Cher Ndour sembra sicuro di restare anche per la prossima stagione

Redazione VN 15 maggio - 06:31

Tanti giocatori sono a rischio ma non lui, anche se le offerte non mancano. Tra i cultori del centrocampista c'è Massimiliano Allegri, che lo porterebbe volentieri al Milan, ma non solo: su di lui hanno messo gli occhi alcuni club di Premier. L'intenzione della Fiorentina però è fare muro, rispondendo "no grazie" a eventuali abboccamenti estivi. La società potrebbe vacillare solo di fronte a proposte indecenti, ovvero dai 40 milioni in su: Fagioli è costato alla Viola 18 milioni un anno e mezzo fa e in quel caso la plusvalenza diventerebbe troppo ghiotta per non prenderla neppure in considerazione. Il progetto di Paratici è ricostruire il centrocampo intorno a lui.

Fagioli — Oltre a Fagioli, solo Cher Ndour sembra sicuro di restare anche per la prossima stagione. Molto cambierà ma Nico sarà il simbolo del nuovo corso, dove il primo step sarà riconquistare l'Europa e ritornare a pensare in grande. A Firenze Fagioli ha ritrovato stabilità e serenità ed è entrato in una nuova dimensione, quella del leader.

Futuro — Anche se per anzianità non è ancora un senatore la squadra lo riconosce come tale. Ha imparato a prendersi nuove responsabilità, a guidare i compagni in campo con le sue illuminazioni, a stringere i denti quando non era al top per non mettere in difficoltà i compagni, che senza di lui faticano a trovare la strada giusta per arrivare in porta. Archiviata un'annata negativa e chiusa la pratica salvezza, per la Fiorentina e per Fagioli è arrivato il momento di alzare il livello. Insieme. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.