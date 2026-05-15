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Corriere dello Sport

CorSport: “Fagioli-Tottenham. La Fiorentina lo cederà solo a una condizione”

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L'interesse del Tottenham per Fagioli è una riprova implicita di aver iniziato dal nome giusto
Redazione VN

Non solo l'allenatore. Che rimane il vertice nella piramide delle scelte pre-estive, ma strettamente legata c'è la costruzione della nuova Fiorentina. E siccome dopo una stagione del genere ci saranno tante novità per dare forma a una rivoluzione o quasi, Paratici accanto alla soluzione del dubbio Vanoli-bis sì o no, ha già impostato la base del gruppo che sarà.

Fagioli

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L'interesse del Tottenham per Fagioli è una riprova implicita di aver iniziato dal nome giusto.Perché al regista ex Juventus saranno consegnate le chiavi del gioco viola, punto di riferimento per elevare la qualità e mantenerla costante, e fatte salve sempre proposte non rifiutabili nel calcio d'oggi che si regge su equilibri economici quanto meno incerti, sarà respinto ogni tentativo d'aggancio a Fagioli. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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