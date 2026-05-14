L'attaccante del Genoa, Lorenzo Colombo, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport. Nel corso dell'intervista, l'attaccante del Grifone, si è soffermato sulla partita contro la Fiorentina disputata a Marassi per poi raccontare anche del paragone con Batistuta ai tempi delle giovanili del Milan.
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VIOLA NEWS news viola stampa Colombo: “Mi paragonavano a Batistuta per i capelli, ma il mio modello era un altro”
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Colombo: “Mi paragonavano a Batistuta per i capelli, ma il mio modello era un altro”
L’attaccante del Genoa ripensa alla sfida con la Fiorentina e racconta il suo percorso nell’intervista a La Gazzetta dello Sport.
Dalla Fiorentina alla Fiorentina—
Da nessuna parte sono rimasto più di una stagione. Avevo in testa l'idea di mettere radici in questo club, lo sento un po' come casa. Per la sua storia, per la passione che trasmette questo ambiente e per ciò che rappresenta. All'andata dovevamo dimostrare la nostra voglia di uscire da un momento buio, stavolta abbiamo messo le basi per il nostro domani.
Il paragone con Batistuta ai tempi delle giovanili—
Avevo i capelli lunghissimi, ancora più di oggi e senza la fascetta in testa. Inoltre, calciavo forte per essere piccolino, ed è nato il paragone. Ma il mio vero modello è Ibrahimovic. L'ho avuto come compagno di squadra al Milan, è stato qualcosa difficile da raccontare. Averlo al fianco ogni giorno ti insegna qualcosa che non puoi spiegare a parole: lì ho compreso il campione che è stato.
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