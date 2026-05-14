TS: “Vanoli, opzione rinnovo fino a fine mese ma tre squadre sono interessate”

Vanoli attende una decisione della Fiorentina sul futuro. Il club ha l’opzione rinnovo, ma il tecnico ha richieste anche da altre squadre.

La situazione, al momento, non è ancora definita e Vanoli sarebbe in attesa di capire rapidamente il proprio futuro per programmare la prossima annata. Dopo la buona cavalcata con i viola, l’allenatore avrebbe attirato l’interesse di diversi club di Serie A, con sondaggi arrivati da Bologna, Atalanta e Napoli.