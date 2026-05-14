Paolo Vanoli resta al centro delle valutazioni della Fiorentina per la prossima stagione. Come riportato da Tuttosport, il tecnico attende un segnale chiaro dal club dopo la salvezza conquistata, mentre la dirigenza dispone ancora dell’opzione di rinnovo esercitabile fino a fine mese, considerata un’importante leva nelle mani della società.
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TS: “Vanoli, opzione rinnovo fino a fine mese ma tre squadre sono interessate”
Vanoli attende una decisione della Fiorentina sul futuro. Il club ha l’opzione rinnovo, ma il tecnico ha richieste anche da altre squadre.
La situazione, al momento, non è ancora definita e Vanoli sarebbe in attesa di capire rapidamente il proprio futuro per programmare la prossima annata. Dopo la buona cavalcata con i viola, l’allenatore avrebbe attirato l’interesse di diversi club di Serie A, con sondaggi arrivati da Bologna, Atalanta e Napoli.
Secondo Tuttosport, la Fiorentina non ha ancora preso una decisione definitiva e continua a valutare sia la conferma del tecnico sia eventuali alternative, in un quadro ancora aperto che si definirà nelle prossime settimane.
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