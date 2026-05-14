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Kean vuole esserci per le ultime due: Juventus nel mirino

Kean vuole esserci per le ultime due: Juventus nel mirino - immagine 1
Moise Kean lavora per tornare a disposizione contro la Juventus dopo il problema alla tibia che lo ferma da settimane.
Redazione VN

Moise Kean continua a lavorare per provare a rientrare nelle ultime gare stagionali della Fiorentina. Come riportato da Tuttosport, l’attaccante viola ha ripreso il programma sul campo già da martedì, anticipando il ritorno agli allenamenti del resto della squadra.

Il centravanti sta cercando di smaltire definitivamente il problema alla tibia che si trascina da diverse settimane e punta a tornare almeno tra i convocati per la sfida contro la Juventus, la sua ex squadra.

Secondo Tuttosport, il recupero procede con cautela e Kean continua ad allenarsi in maniera differenziata, ma la volontà del giocatore sarebbe quella di chiudere la stagione in campo dopo un’annata positiva vissuta con la maglia viola.

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