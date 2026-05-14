La Fiorentina è tornata ad allenarsi ieri al Viola Park dopo i due giorni di pausa concessi da Vanoli. Con la Juventus non sarà un incrocio come gli altri, soprattutto per Kean: fuori da oltre un mese per i problemi alla tibia anche ieri ha lavorato a parte. Tenterà il tutto per tutto ma si va verso il forfait.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Corsport: “Tutti pronti per la Juve. Ci sono anche Balbo e Fortini”
Corriere dello Sport
Corsport: “Tutti pronti per la Juve. Ci sono anche Balbo e Fortini”
La Fiorentina si prepara alla partita contro la Juventus. Eccetto Kean sono tutti pronti, compresi anche Balbo e Fortini.
Il punto—
Per quanto riguarda gli altri - scrive il Corriere dello Sport - sono tutti a disposizione compresi Balbo e Fortini. Contro la Juventus andrà in campo la formazione migliore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA