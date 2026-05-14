Kean e Fagioli, la rivincita viola passa dagli ex bianconeri

Gli ex juventini della Fiorentina cercano il colpo contro la Juve tra riscatto personale e sogni europei.

Redazione VN 14 maggio - 09:26

La sfida tra Fiorentina e Juventus avrà un sapore speciale soprattutto per gli ex bianconeri oggi protagonisti in maglia viola. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Nicolò Fagioli e Moise Kean vivranno il confronto con motivazioni personali molto forti.

Fagioli, cresciuto nel settore giovanile juventino e rimasto a Torino per oltre un decennio, ha lasciato la Juventus nel gennaio 2025 dopo una serie di incomprensioni tecniche. A Firenze il centrocampista ha ritrovato fiducia e centralità nel progetto viola, diventando uno degli uomini simbolo della nuova squadra.

Anche Moise Kean ha cambiato marcia dopo l’addio ai bianconeri. L’attaccante, reduce da una stagione complicata con la Juventus, ha trovato nella Fiorentina l’ambiente ideale per rilanciarsi. I numeri parlano chiaro: in viola il rendimento realizzativo è cresciuto sensibilmente rispetto all’esperienza torinese.

La Repubblica evidenzia come il match rappresenti per entrambi una vera occasione di rivalsa sportiva. La Fiorentina, già tranquilla in classifica, vuole regalarsi un finale di stagione prestigioso, mentre la Juventus non può permettersi passi falsi nella corsa alla Champions League.

Sul fondo resta anche il peso della rivalità storica tra le due tifoserie, elemento che rende la sfida ancora più carica di tensione ed emozioni.