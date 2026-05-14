Nazione: “Vanoli e quella richiesta precisa per le ultime due giornate”

Due partite alla fine del campionato, ma con la salvezza in tasca non si abbassa la guardia. Deve essere più o meno questo il sunto del discorso che - scrive La Nazione - Paolo Vanoli ha tributato allo spogliatoio in vista di Juventus e Atalanta, ultime fatiche della stagione. Il tecnico ha chiesto a tutti di vivere ancora "con la testa nel carrarmato" e provare a togliersi una soddisfazione.