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La Nazione

Nazione: “Vanoli e quella richiesta precisa per le ultime due giornate”

Vanoli
Vanoli e una richiesta particolare alla squadra: provare a togliersi una soddisfazione nelle ultime due gare di campionato.
Redazione VN

Due partite alla fine del campionato, ma con la salvezza in tasca non si abbassa la guardia. Deve essere più o meno questo il sunto del discorso che - scrive La Nazione - Paolo Vanoli ha tributato allo spogliatoio in vista di Juventus e Atalanta, ultime fatiche della stagione. Il tecnico ha chiesto a tutti di vivere ancora "con la testa nel carrarmato" e provare a togliersi una soddisfazione.

Proviamoci

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In primis vincere a Torino con i bianconeri come primo obiettivo, almeno provare a rendere più dura la corsa Champions. Anche perché in stagione a parte Como e Lazio i viola non hanno mai superato una big. Si è parlato anche di questo ieri nella seduta al Viola Park: nessun esperimento all'Allianz Stadium, giocheranno i migliori.

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