Due partite alla fine del campionato, ma con la salvezza in tasca non si abbassa la guardia. Deve essere più o meno questo il sunto del discorso che - scrive La Nazione - Paolo Vanoli ha tributato allo spogliatoio in vista di Juventus e Atalanta, ultime fatiche della stagione. Il tecnico ha chiesto a tutti di vivere ancora "con la testa nel carrarmato" e provare a togliersi una soddisfazione.
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La Nazione
Nazione: “Vanoli e quella richiesta precisa per le ultime due giornate”
Vanoli e una richiesta particolare alla squadra: provare a togliersi una soddisfazione nelle ultime due gare di campionato.
Proviamoci—
In primis vincere a Torino con i bianconeri come primo obiettivo, almeno provare a rendere più dura la corsa Champions. Anche perché in stagione a parte Como e Lazio i viola non hanno mai superato una big. Si è parlato anche di questo ieri nella seduta al Viola Park: nessun esperimento all'Allianz Stadium, giocheranno i migliori.
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