Rep: “De Gea a Firenze sta bene, ma lo stipendio pesa. Con la Juve nulla di concreto”

La Juventus segue Gudmundsson e De Gea, ma la Fiorentina non apre. Sullo sfondo restano dubbi e strategie future.

La sfida tra Fiorentina e Juventus si gioca anche fuori dal campo. Come riportato da La Repubblica, il club bianconero avrebbe monitorato con attenzione sia Albert Gudmundsson sia David De Gea nel corso degli ultimi mesi, valutando possibili margini di manovra sul mercato. Due situazioni differenti, ma accomunate dall’interesse della Juve verso alcuni dei protagonisti più importanti della stagione viola.