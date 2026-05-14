La sfida tra Fiorentina e Juventus si gioca anche fuori dal campo. Come riportato da La Repubblica, il club bianconero avrebbe monitorato con attenzione sia Albert Gudmundsson sia David De Gea nel corso degli ultimi mesi, valutando possibili margini di manovra sul mercato. Due situazioni differenti, ma accomunate dall’interesse della Juve verso alcuni dei protagonisti più importanti della stagione viola.
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VIOLA NEWS news viola stampa Rep: “De Gea a Firenze sta bene, ma lo stipendio pesa. Con la Juve nulla di concreto”
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Rep: “De Gea a Firenze sta bene, ma lo stipendio pesa. Con la Juve nulla di concreto”
La Juventus segue Gudmundsson e De Gea, ma la Fiorentina non apre. Sullo sfondo restano dubbi e strategie future.
Poi ci sono Gudmundsson e De Gea: sul primo ha manifestato un certo interesse la Juventus nell'ultimo anno, soprattutto nel mercato di gennaio, per capire eventuali possibilità di affondo. La Fiorentina in crisi e pienamente coinvolta nella lotta per non retrocedere non poteva aprire nemmeno uno spiraglio e dopo qualche ammiccamento la cosa è morta lì. Sul portiere invece si narra di come i bianconeri, insoddisfatti di Di Gregorio, siano piombati recentemente. Lo spagnolo non sembra la prima scelta (al contrario di Alisson) e comunque a Firenze sta alla grande. Grande però è anche il suo stipendio ed una Fiorentina senza Europa potrebbe esser costretta a fare due conti. Per ora sull'asse De Gea-Juventus non c'è comunque nulla di concreto.
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