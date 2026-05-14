Non c’è soltanto il campo al centro della sfida tra Fiorentina e Juventus. Come racconta La Repubblica, uno dei personaggi più attesi del confronto è Fabio Paratici, dirigente che ha scritto pagine importanti della storia bianconera e oggi protagonista del nuovo corso viola:
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Rep: “Paratici, dalla Juve alla Fiorentina: ora firma la rivoluzione viola”
Fabio Paratici, ex dirigente bianconero, è il volto del nuovo progetto Fiorentina: contratto lungo e rivoluzione in corso.
Dal campo alla scrivania. Perché la storia più attesa di questa sfida riguarda il ds Fabio Paratici che nella Torino bianconera ha trascorso undici anni vincendo 19 trofei. Nessuno al tempo poteva immaginarselo a guidare le operazioni tecniche della Fiorentina. Ma così è da tre mesi abbondanti e, stando al suo contratto, lo sarà per altri quattro anni. Paratici è probabilmente il dirigente più corteggiato del momento ma il suo pensiero resta h24 sulla rivoluzione viola che dovrà portare la sua firma. Perché di scossoni clamorosi da queste parti se ne sono visti abbastanza.
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