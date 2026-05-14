Rep: “Paratici, dalla Juve alla Fiorentina: ora firma la rivoluzione viola”

Fabio Paratici, ex dirigente bianconero, è il volto del nuovo progetto Fiorentina: contratto lungo e rivoluzione in corso.

Non c’è soltanto il campo al centro della sfida tra Fiorentina e Juventus. Come racconta La Repubblica, uno dei personaggi più attesi del confronto è Fabio Paratici, dirigente che ha scritto pagine importanti della storia bianconera e oggi protagonista del nuovo corso viola: