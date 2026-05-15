Nazione a Commisso: “Il tempo stringe, adesso deve scegliere. Quando arriva?”

Tuttavia, alle parole dovranno seguire decisioni concrete: a quattro mesi dalla morte di Rocco Commisso, infatti, non è ancora chiaro quando il presidente tornerà

Redazione VN 15 maggio - 06:22

Il 45° compleanno di Giuseppe Commisso ha segnato un momento molto significativo: è stato il primo da presidente della Fiorentina e di Mediacom, ma soprattutto il primo senza il padre Rocco, figura centrale della sua vita. Per l’occasione, Commisso jr ha pubblicato una lettera sui socialin cui ha ricordato quanto il padre continui a ispirarlo ogni giorno e ha ribadito la volontà di onorarne l’eredità, aiutando sia Mediacom sia la Fiorentina a crescere ancora.

Commisso — Nel messaggio, Giuseppe ha confermato il proprio senso di responsabilità verso il club viola, richiamando anche le recenti dichiarazioni sul futuro della squadra. Tuttavia, alle parole dovranno seguire decisioni concrete: a quattro mesi dalla morte di Rocco Commisso, infatti, non è ancora chiaro quando il presidente tornerà stabilmente a Firenze. La sua assenza ha colpito l’ambiente viola, soprattutto se confrontata con la presenza costante e il coinvolgimento diretto che caratterizzavano la gestione del padre.

Futuro — In una fase delicata per la Fiorentina, una presenza più continua di Giuseppe al Viola Park sarebbe stata vista positivamente. Nonostante il lavoro del dg Ferrari e dell’ad Stephan abbia garantito continuità societaria, l’estate sarà decisiva per capire le reali ambizioni della proprietà. Dopo oltre mezzo miliardo investito in sette anni, tifosi e ambiente attendono ancora il salto di qualità definitivo, e per Giuseppe Commisso è arrivato il momento delle scelte importanti. Lo scrive la Nazione.