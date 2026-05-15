Il 45° compleanno di Giuseppe Commisso ha segnato un momento molto significativo: è stato il primo da presidente della Fiorentina e di Mediacom, ma soprattutto il primo senza il padre Rocco, figura centrale della sua vita. Per l’occasione, Commisso jr ha pubblicato una lettera sui socialin cui ha ricordato quanto il padre continui a ispirarlo ogni giorno e ha ribadito la volontà di onorarne l’eredità, aiutando sia Mediacom sia la Fiorentina a crescere ancora.
La Nazione
Nazione a Commisso: “Il tempo stringe, adesso deve scegliere. Quando arriva?”
Commisso—
Nel messaggio, Giuseppe ha confermato il proprio senso di responsabilità verso il club viola, richiamando anche le recenti dichiarazioni sul futuro della squadra. Tuttavia, alle parole dovranno seguire decisioni concrete: a quattro mesi dalla morte di Rocco Commisso, infatti, non è ancora chiaro quando il presidente tornerà stabilmente a Firenze. La sua assenza ha colpito l’ambiente viola, soprattutto se confrontata con la presenza costante e il coinvolgimento diretto che caratterizzavano la gestione del padre.
Futuro—
In una fase delicata per la Fiorentina, una presenza più continua di Giuseppe al Viola Park sarebbe stata vista positivamente. Nonostante il lavoro del dg Ferrari e dell’ad Stephan abbia garantito continuità societaria, l’estate sarà decisiva per capire le reali ambizioni della proprietà. Dopo oltre mezzo miliardo investito in sette anni, tifosi e ambiente attendono ancora il salto di qualità definitivo, e per Giuseppe Commisso è arrivato il momento delle scelte importanti. Lo scrive la Nazione.
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