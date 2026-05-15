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Corriere dello Sport

CorSport: “La Fiorentina vuole sgambettare la Juve, per dare una gioia a Firenze”

Vanoli, Gud, De Gea, Gosens grafica
La Fiorentina, invece, ha vissuto una stagione complicata, ma Vanoli è riuscito a risollevarla fino alla salvezza
Redazione VN

La Fiorentina si prepara ad affrontare la Juventus in una partita molto sentita dai tifosi viola, nonostante la squadra abbia ormai raggiunto la salvezza matematica. Per i bianconeri, invece, la sfida è cruciale nella corsa alla qualificazione in Champions League contro rivali come Napoli, Milan, Roma e Como. La squadra di Paolo Vanoli vuole chiudere con dignità una stagione difficile, provando a complicare il cammino della Juventus.

Juventus-Fiorentina

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A Firenze la partita contro i bianconeri ha sempre un valore speciale: battere la Juventus è considerato quasi un simbolo identitario e spesso basta un gol decisivo contro i rivali storici per entrare nel cuore dei tifosi. Il clima della sfida alimenta rivalità, ironia e sfottò, elementi che fanno parte della tradizione calcistica fiorentina e che rendono questa gara diversa da tutte le altre.

Doppi ex

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Dal punto di vista tecnico, la Juventus arriva con numeri nettamente migliori: media di 1,81 punti a partita e una risalita in classifica dopo il cambio in panchina da Tudor a Spalletti. La Fiorentina, invece, ha vissuto una stagione complicata, ma Vanoli è riuscito a risollevarla fino alla salvezza. Tra i temi principali del match ci saranno gli ex juventini ora in viola — come Fagioli, Kean, Mandragora e Rugani — oltre al confronto tra Vlahovic e Piccoli. Per la Fiorentina sarà anche l’occasione di regalare una soddisfazione ai tifosi dopo un’annata povera di gioie. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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