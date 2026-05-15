CorSport: “La Fiorentina vuole sgambettare la Juve, per dare una gioia a Firenze”

La Fiorentina, invece, ha vissuto una stagione complicata, ma Vanoli è riuscito a risollevarla fino alla salvezza

Redazione VN 15 maggio - 06:40

La Fiorentina si prepara ad affrontare la Juventus in una partita molto sentita dai tifosi viola, nonostante la squadra abbia ormai raggiunto la salvezza matematica. Per i bianconeri, invece, la sfida è cruciale nella corsa alla qualificazione in Champions League contro rivali come Napoli, Milan, Roma e Como. La squadra di Paolo Vanoli vuole chiudere con dignità una stagione difficile, provando a complicare il cammino della Juventus.

Juventus-Fiorentina — A Firenze la partita contro i bianconeri ha sempre un valore speciale: battere la Juventus è considerato quasi un simbolo identitario e spesso basta un gol decisivo contro i rivali storici per entrare nel cuore dei tifosi. Il clima della sfida alimenta rivalità, ironia e sfottò, elementi che fanno parte della tradizione calcistica fiorentina e che rendono questa gara diversa da tutte le altre.

Doppi ex — Dal punto di vista tecnico, la Juventus arriva con numeri nettamente migliori: media di 1,81 punti a partita e una risalita in classifica dopo il cambio in panchina da Tudor a Spalletti. La Fiorentina, invece, ha vissuto una stagione complicata, ma Vanoli è riuscito a risollevarla fino alla salvezza. Tra i temi principali del match ci saranno gli ex juventini ora in viola — come Fagioli, Kean, Mandragora e Rugani — oltre al confronto tra Vlahovic e Piccoli. Per la Fiorentina sarà anche l’occasione di regalare una soddisfazione ai tifosi dopo un’annata povera di gioie. Lo scrive il Corriere dello Sport.