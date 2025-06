Se non Pioli? Nazione: “Tanti dubbi su Motta. E Firenze sogna Spalletti”

La situazione è in evoluzione e le prossime ore saranno decisive per sciogliere i nodi principali. La panchina della Nazionale non resterà libera ancora a lungo: la prima scelta resta Claudio Ranieri,e in caso di suo rifiuto, Stefano Pioli dovrà decidere tra il sogno azzurro e la Fiorentina.A quel punto, anche i viola agiranno di conseguenza, con una lista di possibili sostituti già pronta.