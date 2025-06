Pioli ct? A Firenze i tifosi invocano Spalletti: lo scenario

Luciano Spalletti siederà per l'ultima volta sulla panchina dell'Italia, poi sarà addio: i tifosi della Fiorentina lo invocano immediatamente

Matteo Bardelli Redattore 8 giugno - 16:35

Potrebbe aprirsi una nuova pista in casa Fiorentina, un effetto domino che partirebbe con l'esonero da parte della Nazionale italiana di Luciano Spalletti, soprattutto perché uno dei candidati principali per sostituirlo è proprio Stefano Pioli, allenatore che aveva trovato già una bozza d'intesa con il club viola, ma che per vari problemi burocratici ancora non è arrivato. Ci sono dei piani B oltre Pioli in casa viola, e ve ne abbiamo dato conto. I tifosi gigliati però, appena venuti a conoscenza della notizia, non ci hanno pensato due secondi a sognare Spalletti come prossimo allenatore della Fiorentina, inondando i social con questo tema. Potrebbe essere reale come suggestione?

Perché è teoricamente fattibile... — Sicuramente a livello economico potrebbe rivelarsi un'operazione fattibile, visto che con l'Italia Spalletti ha un contratto di 2,8 milioni di euro l'anno. Quindi, anche con delle cifre simili a quelle proposte a Pioli la Fiorentina potrebbe cavarsela. Dunque, a livello teorico sì, si tratta di un'operazione plausibile, immaginabile, ma poi ci sono tanti altri aspetti da dover valutare. In passato era anche sta cercato dal club viola, quando ancora era presente in dirigenza il compianto Joe Barone. Ma alla fine non se ne fece nulla.

Ma sostanzialmente difficile Come dicevamo, si tratta di una pista molto complicata, che difficilmente è possibile che venga battuta. Luciano Spalletti, dopo quanto raggiunto e ottenuto negli ultimi anni, si è conquistato, meritatamente, la nomea di allenatore di prima fascia. Un tecnico molto ambizioso, sempre pronto ad arrivare al risultato grazie anche al bel gioco (cosa che sicuramente Firenze apprezzerebbe). Difficile pensare che possa accettare immediatamente una nuova esperienza in panchina dopo essere appena stato sollevato dall'incarico con la Nazionale, soprattutto perché lui, come ha anche detto in conferenza stampa, il posto non lo avrebbe mai lasciato. Il tecnico toscano intanto domani sera siederà per l'ultima volta sulla panchina dell'Italia, cercando di lasciarla nel miglior modo possibile: una vittoria. Per il resto ci sarà tempo, intanto la Fiorentina può sperare che Claudio Ranieri dica sì prima di Pioli, pista ancora non tramontata e ancora favorita per i viola.