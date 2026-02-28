Scontro diretto tra Cesena e Fiorentina Primavera. Emergenza in difesa per Galloppa

Quello che andrà in scena alle ore 11:00 tra Cesena e Fiorentina Primavera si prospetta essere uno scontro diretto. La viola, raggiunta in testa a 46 punti dal Parma (1-0 sul Verona), vuole continuare la sua corsa scudetto. Ma dovrà affrontare un Cesena quarto in classifica a quota 42 punti.
Galloppa dovrà fare a meno di due difensori. Si tratta di Kospo - out per un problema alla caviglia - e lo squalificato Sadotti. Il tecnico della Primavera dovrà ricorrere all'adattamento di Bonanno, un centrocampista, da centrale. Recuperato Bertolini. Lo scrive La Nazione.
