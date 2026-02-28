Viola News
La Nazione

Nazione: “Rakow squadra rivelazione. Fiorentina, attenzione a questo nome”

Vanoli
La Fiorentina incontrerà il Rakow agli ottavi di Conference League
Redazione VN

Dopo l'incubo Jagiellonia la Fiorentina ha scoperto il nuovo avversario per gli ottavi di finale di Conference League. I ragazzi di mister Vanoli torneranno in Polonia per affrontare il Rakow. Squadra guidata da Lukasz Tomczyk, è stata la rivelazione della League Phase classificandosi al secondo posto battendo Cracovia, Zrinjski, Rapid Vienna e Omonia Nicosia, e pareggiando con Sigma Olomouc e Sparta Praga.

Da attenzionare l'attaccante norvegese Brunes, autore di 17 reti in stagione e cugino di Haaland. Della rosa fa parte anche il nipote di Tudor e l'ex difensore del Verona Dawidowicz. Anche in Polonia c'è un po' di viola con una leggenda del club: l'ex Fiorentina Blaszczykowski. Lo riporta La Nazione.

