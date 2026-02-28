Nazione: “Rakow squadra rivelazione. Fiorentina, attenzione a questo nome”

Dopo l'incubo Jagiellonia la Fiorentina ha scoperto il nuovo avversario per gli ottavi di finale di Conference League. I ragazzi di mister Vanoli torneranno in Polonia per affrontare il Rakow. Squadra guidata da Lukasz Tomczyk, è stata la rivelazione della League Phase classificandosi al secondo posto battendo Cracovia, Zrinjski, Rapid Vienna e Omonia Nicosia, e pareggiando con Sigma Olomouc e Sparta Praga.