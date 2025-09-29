Scontri prima di Pisa-Fiorentina: telecamere al vaglio della polizia

Tafferugli per un centinaio di fiorentini con i rivali pisani. Scontro diretto evitato dall’intervento delle forze dell’ordine

29 settembre 2025

Repubblica Firenze si concentra, oltre che sullo 0-0 tra Pisa e Fiorentina, sugli scontri avvenuti fra le due tifoserie prima della partita. Ecco quanto si legge sul quotidiano:

Oltre un centinaio di ultras viola, giunti in città senza biglietto, sono stati a un passo dallo scontrarsi con i sostenitori del Pisa. Arrivati vicino allo stadio, in piazza del mercato, hanno iniziato a scagliare fumogeni e alcune bombe carta. Sono volati pali di ferro e ombrelli. Offese da entrambe le parti.

In un breve filmato, dei minuti precedenti, si vedono alcuni tifosi viola impugnare e sollevare al cielo dei bastoni. Secondo alcuni testimoni avrebbero iniziato anche a urlare 'dove sono i nostri nemici'. Dalla zona si è sollevato del fumo bianco dei petardi scoppiati, ben visibile anche dai condomini in zona e da parte delle famiglie che stavano raggiungendo lo stadio a piedi.

Un nutrito gruppo di tifosi viola si è presentato a Pisa vestito di nero, indossando cappucci, caschi o passamontagna per coprire integralmente il volto. Più tifosi del Pisa sono stati visti armati di bastoni. La polizia è intervenuta con il reparto mobile per evitare che la situazione degenerasse e i due gruppi principali non sono venuti a contatto. Ci sarebbero stati alcuni scontri marginali tra singoli, episodi che adesso sono in corso di accertamento da parte della polizia che a breve visionerà le telecamere. Già durante la mattina la maggior parte degli ultras viola sono poi risaliti in auto e rientrati a Firenze.