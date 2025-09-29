Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Polverosi: “Gud, quando ti decidi a saltare l’uomo? Nzola meglio di Kean”

Corriere dello Sport

Polverosi: “Gud, quando ti decidi a saltare l’uomo? Nzola meglio di Kean”

Polverosi: “Gud, quando ti decidi a saltare l’uomo? Nzola meglio di Kean” - immagine 1
Il commento di Alberto Polverosi
Redazione VN

Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, si sofferma sulla gara della Fiorentina contro il Pisa. Il noto giornalista si sofferma su Kean e Gudmundsson: 

Poi manca il gol di Moise Kean. Un anno fa, dopo cinque partite ne aveva già segnati due. Ora, dopo 494' di gare ufficiali, è a zero. Sta facendo meglio Nzola che ha mostrato ai fiorentini una forma e una convinzione mai viste nella stagione in viola. La domanda finale è per Albert Gudmundsson: quando si deciderà a puntare l’avversario? Non diciamo saltarlo, ma anche solo affrontarlo, metterlo in difficoltà, creargli un po’ d’ansia. Per la verità, è capitato una volta in questa partita: in area pisana ha cercato di dribblare Canestrelli che gli ha soffiato la palla con incredibile naturalezza. L’islandese continua a giocare come se fosse un normale centrocampista, uno che porta su il pallone e poi lo tocca al compagno più vicino. Ma così non serve, così non gioca un 10, così non giocava nel Genoa.

Leggi anche
Cecchi: “La Fiorentina non c’è. Tocca a Pioli tirar fuori idee, coraggio e...
CorFio: “Invocato, ma mai ammirato. Adesso Gudmundsson è una delisione”

© RIPRODUZIONE RISERVATA