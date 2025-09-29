Stefano Cecchi, sulle pagine della Nazione, commenta la prestazione della Fiorentina di Stefano Pioli contro il Pisa. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Cecchi: “La Fiorentina non c’è. Tocca a Pioli tirar fuori idee, coraggio e carattere”
La Nazione
Cecchi: “La Fiorentina non c’è. Tocca a Pioli tirar fuori idee, coraggio e carattere”
Il commento di Stefano Cecchi
Non c'è. Come le mezze stagioni e i manicotti da ragioniere, la Fiorentina non c'è più. Meglio: non c'è mai stata. Perché sia ieri con il Pisa, dove solo la buona sorte le ha consegnato il pari, sia in tutte le gare fin qui disputate, la formazione viola non ha mai offerto di sé un'immagine collettiva di «squadra», piuttosto 11 personaggi smarriti in campo in cerca di un autore. Ora: magari è vero che qualche acquisto estivo è stato forse sopravalutato, lo stesso il valore della rosa non legittima il niente mostrato fin qui. Se così è, è giunto il momento che l'autore dia un'identità all'insieme. Ovvero che Stefano Pioli tiri fuori dalla sua gela di allenatore capace, idee, coraggio e carattere per far diventare finalmente la Fiorentina una squadra e non solo una collezione di figurine. Niente è ancora perduto. Nella speranza che la variabile che ha generato più entusiasmo in estate, non si riveli la delusione più cocente dell'autunno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA