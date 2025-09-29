La prima vittoria della Fiorentina in campionato è ancora rimandata. Contro il Pisa, infatti, finisce 0-0. Riportiamo una parte dell'analisi di Repubblica Firenze:
Repubblica: “E’ ancora buio. Ora evitare la crisi alla sosta d’ottobre”
Ancora nessuna vittoria in campionato. La Fiorentina deve vincere in Conference League e domenica contro la Roma per cercare di arrivare alla sosta d'ottobre in piena crisi
Uno 0-0 che muove la classifica ma non cancella lo spread negativo di un inizio di stagione deficitario in termini di punti, con nessuna vittoria in cinque partite e con un gioco che ancora non decolla. Esce con un solo punto dall’Arena Garibaldi la Fiorentina, che nel derby toscano contro il Pisa ringrazia i due legni colpiti dai locali e si rammarica per un’altra prestazione discontinua, chiusa almeno con un pareggio ma non sicuramente incoraggiante per le indicazioni offerte. A partire da tanti interpreti sotto tono, Gudmundsson e Dodo in primis, da un Kean ancora a secco e da un gioco corale visto soltanto a sprazzi. Troppo poco per sperare in un successo che adesso manca da più di un mese e per avere ambizioni di alta classifica, quelle sbandierate in estate.
Per la Fiorentina è ancora buio: adesso l’obiettivo è di iniziare al meglio il girone unico di Conference con il Sigma Olomouc e di trovare un acuto con la Roma. Per non arrivare alla sosta di ottobre in piena crisi, di risultati, di gioco e di contestazione, con i tifosi presenti a Pisa che hanno respinto la squadra al momento dei saluti finali.
