Repubblica: “E’ ancora buio. Ora evitare la crisi alla sosta d’ottobre”

Per la Fiorentina è ancora buio: adesso l’obiettivo è di iniziare al meglio il girone unico di Conference con il Sigma Olomouc e di trovare un acuto con la Roma. Per non arrivare alla sosta di ottobre in piena crisi, di risultati, di gioco e di contestazione, con i tifosi presenti a Pisa che hanno respinto la squadra al momento dei saluti finali.